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15.07.2026 07:00:46
Ausschüttungen und KI setzen General Partner unter Druck
Die Schweiz zählt zu den weltweit führenden Standorten für Vermögensverwaltung und Private Markets. Eine neue Studie von MSCI zeigt jedoch, dass die Branche vor zwei zentralen Herausforderungen steht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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