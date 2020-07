Ausschuss der Regionen: Österreich profitiert von EU-Konjunkturplan

Österreich wird von den Corona-Aufbauplänen der EU-Kommission profitieren. Davon ist der Präsident des Europäischen Ausschusses der Regionen (AdR), Apostolos Tzitzikostas, überzeugt. "Sie konzentrieren sich auf verstärkte Investitionen in Widerstandsfähigkeit, Ökologisierung und Digitalisierung, die für meine österreichischen Kollegen bereits wichtige Prioritäten sind", teilte Tzitzikostas mit.

Der Vorsitzende der Versammlung der Regional- und Kommunalvertreter der EU äußerte am Donnerstag anlässlich einer Debatte mit EU-Budgetkommissar Johannes Hahn die Hoffnung, dass "die Staats- und Regierungschefs der EU in der Lage sein werden, ihre legitimen Differenzen zu überwinden und einen Kompromiss zu erzielen, von dem wir alle profitieren". "Österreich ist führend in dieser Richtung und kann eine Schlüsselrolle für die Zukunft unserer Union spielen", so der AdR-Präsident.

Tzitzikostas unterstützt die Vorschläge der EU-Kommission für das nächste EU-Budget und den Aufbau nach der Coronakrise. Diese enthielten zentrale Forderungen des Ausschusses und bieten "auch eine klare Antwort für Populisten und Euroskeptiker und demonstrieren den Nutzen der EU in diesen schwierigen Zeiten", ist er überzeugt.

Für EU-Budgetkommissar Johannes Hahn ist die Unterstützung des Ausschusses der Regionen für eine Einigung auf den Wiederaufbauplan im Juli "sehr wichtig", besonders in den "Sparsamen Vier" genannten EU-Ländern. Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande stemmen sich gegen den Wiederaufbauplan. "Der politische Preis, wenn es keine Einigung gibt, ist höher als jegliche Kosten des Aufbaupakets", warnte er. "Es gibt keine Zeit zu verlieren, damit wir zum 1. Jänner 2021 einsatzfähig sind."

Am 17. und 18. Juli treffen in Brüssel die EU-Staats- und Regierungschefs zusammen, um über den Weg aus der Coronakrise zu beraten. Eine Einigung gilt laut Insiderkreisen bei dem ersten physischen Treffen als unwahrscheinlich, ein weiterer Gipfel Ende Juli wird für möglich gehalten.

"Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir zusammenhalten", sagte Hahn am Donnerstag vor Vertretern der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften der EU. Die wichtigste Botschaft, die es zu verbreiten gelte, sei, dass der Vorschlag der EU-Kommission als Ganzes angenommen sicherstellen würde, dass sich die Nettobilanz jedes einzelnen Mitgliedstaats verbessert. Neue eigene Finanzierungsquellen für die EU sollen demnach die Rückzahlung der auf dem Kapitalmarkt aufgenommen Gelder erleichtern und den Druck auf die nationalen Haushalte verringern.

An einem Strang wollen auch österreichische Landeshauptleute ziehen. Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sieht es als "unerlässlich" an, dass "die Europäischen Staats- und Regierungschefs nun das gesamteuropäische Wohl im Auge behalten und gemeinsam schnell zu einer solidarischen Einigung für Europa finden". "Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine starke EU und ein starker Zusammenhalt gerade in Krisenzeiten sind", so Kaiser.

"Ich unterstütze die Haltung der österreichischen Bundesregierung eine konsensuale Lösung mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu finden um in Kernbereiche der Zukunft zu investieren, damit die junge Generation eine Perspektive hat und nicht die Last heutiger Entscheidungen zu deren Nachteil gereicht", äußerte sich Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Gleichzeitig müsse "die Entwicklung der Vielfältigkeit Europas mitgedacht werden, denn das ist unser höchstes kulturelles und gesellschaftliches Gut, nicht nur in Tirol, sondern in ganz Europa".

Salzburgs Landeshauptmann a.D. Franz Schausberger (ÖVP) dankte EU-Kommissar Hahn für den "ausgewogenen Budgetentwurf, der eine gute Grundlage für einen europäischen Kompromiss darstellt". Seiner Ansicht nach entstehen die unterschiedlichen Positionen der Staaten "aus den verschiedenen Prioritäten der Verantwortung gegenüber den Haushalten". "Gute oder böse Mitgliedsstaaten", gibt es seiner Ansicht nach nicht. "Es geht jetzt auch darum, dass durch die Corona-Krise bestehende Ungleichheiten zwischen den europäischen Regionen nicht verschärft werden", so Schausberger.

Tatsächlich herrscht noch Streit über wichtige Punkte, vor allem die Grundsatzfrage, ob die per Kredit finanzierten EU-Gelder als Zuschuss an Krisenstaaten fließen sollen. Merkel sagte am Mittwoch, die Positionen der Länder lägen "weit auseinander". Die EU-Kommission hatte Ende Mai einen neuen siebenjährigen Budgetplan im Umfang von 1,1 Billionen Euro sowie zusätzlich ein Konjunktur- und Investitionsprogramm ("Next Generation EU") im Wert von 750 Milliarden Euro vorgeschlagen. Letzteres soll über gemeinsame Schulden finanziert und dann über Jahrzehnte gemeinsam abgezahlt werden.

