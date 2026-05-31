Geely Aktie

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WKN: A0CACX / ISIN: KYG3777B1032

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31.05.2026 09:23:51

Außen Wolga, innen Geely: Wie China Russlands einst boomenden Automarkt erobert

Die großen westlichen Autobauer haben Russland verlassen. In ihren Werken werden seitdem vor allem Fahrzeuge aus chinesischen Teilen zusammengesetzt - auch wenn sie unter russischen Traditionsmarken verkauft werden. Die Verbraucher zahlen kräftig drauf.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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