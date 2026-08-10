10.08.2026 12:51:38

Außenamtssprecher: Iraner sind professionelle Schachspieler

TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai hat selbstbewusst einen Schach-Vergleich von Donald Trump gekontert. Der US-Präsident hatte am Sonntag im Gespräch mit dem Nachrichtenportal "Axios" Zuversicht geäußert und zum Hin und Her der diplomatischen Bemühungen mit dem Iran gesagt: "Es wird sich regeln. Es regelt sich immer. Es ist wie eine Schachpartie."

Baghai griff Trumps Vorlage auf und sagte laut iranischen Medien während einer Pressekonferenz in Teheran: Ob nun eher unauffällig oder im Rampenlicht - die Iraner hätten bewiesen, dass sie professionelle Schachspieler seien.

Hintergrund der Äußerungen waren weitreichende Forderungen des Nationalen Sicherheitsrats des Irans an die US-Regierung, bevor die Straße von Hormus wiedereröffnet wird./da/DP/jha

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