08.10.2026 11:16:00

Außenhandel im Juli erstmals seit fast 2 Jahren mit positiver Bilanz

Österreich hat im Juli deutlich mehr in andere Länder exportiert als importiert. Das führte zum ersten Handelsbilanzüberschuss seit beinahe zwei Jahren, gab die Statistik Austria am Donnerstag bekannt. Der Wert der Warenausfuhren stieg im Juli 2026 im Vergleich zum Juli 2025 um 6,7 Prozent auf 17,61 Mrd. Euro. Die Importe erhöhten sich um 1,9 Prozent auf 17,34 Mrd. Euro. Daraus resultierte die erste positive Handelsbilanz seit Oktober 2024 in Höhe von 0,27 Mrd. Euro.

Die Statistik Austria berichtete für Februar schon einmal von der ersten positiven Außenhandelsbilanz seit Oktober 2024. Allerdings wurden die Zahlen im Nachhinein revidiert. Auch bei den heutigen Zahlen handelt es sich um vorläufige Daten.

Überschuss auch mit EU - Defizit mit Drittstaaten

Mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ergab sich im Juli 2026 ein Überschuss in Höhe von 0,36 Mrd. Euro, es wurde also mehr exportiert als importiert. Anders sieht es beim Außenhandel mit Drittstaaten aus, wo es zu einem Defizit in der Handelsbilanz von 0,09 Mrd. Euro kam.

Maschinen und Fahrzeuge zählten sowohl import- als auch exportseitig zu den wichtigsten Produktgruppen im österreichischen Außenhandel.

In den ersten sieben Monaten des Jahres ergab sich ein Handelsbilanzdefizit von 3,92 Mrd. Euro. Der Gesamtwert der Warenimporte belief sich auf 121,62 Mrd. Euro, während die Exporte 117,70 Mrd. Euro erreichten.

kan/kre

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