Außenminister der EU-Staaten erwartet Debatte zu Orban-Reise

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Außenministerinnen und Außenminister der 27 EU-Staaten kommen an diesem Montag zu ihrem letzten regulären Treffen vor der Sommerpause in Brüssel zusammen. Auf der Tagesordnung stehen Beratungen zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Geplant ist eine Videokonferenz mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba.

Überschattet wird das Treffen von EU-internen Differenzen darüber, wie auf die unabgesprochenen Reisen des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zu Russlands Präsident Wladimir Putin , Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sowie zum früheren US-Präsidenten Donald Trump reagiert werden sollte./aha/DP/he