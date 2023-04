Außenminister der Nato-Staaten beraten über umstrittene Gipfelthemen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Außenminister der Nato-Staaten wollen an diesem Mittwoch zum Abschluss eines zweitägigen Treffens in Brüssel über die großen Themen für den nächsten Bündnisgipfel beraten. Konkret wird es unter anderem um die Frage gehen, wie die unterschiedlichen Ansichten zu einem neuen Ziel für die Höhe der Verteidigungsausgaben unter einen Hut gebracht werden könnten. Zudem sind der Umgang mit China und mögliche Schritte für eine weitere Verstärkung der Zusammenarbeit mit der Ukraine Thema.

In all diesen Bereichen gibt es bislang keine einheitliche Linie der 31 Nato-Staaten. So wollen insbesondere östliche Bündnisstaaten deutlich ambitionierte Ziele bei den Verteidigungsausgaben, während Länder wie Kanada oder Italien auf begrenzte finanzielle Spielräume hinweisen. Mit Blick auf China fordern allen voran die USA einen stärkeren Fokus des Bündnisses auf mögliche Bedrohungen. Länder wie Deutschland und Frankreich sind skeptisch und sehen Gefahren durch eine mögliche Ausgrenzung Chinas.

Konkrete Ergebnisse werden von dem Treffen nicht erwartet. Es gilt allerdings als wichtige Vorbereitung für den Gipfel im Sommer. Dieser wird am 11. und 12. Juli in Litauens Hauptstadt Vilnius organisiert und soll eine Demonstration der Stärke der Nato werden.

Als Gast werden zum Abschluss des Außenministertreffens Vertreter der Partnerländer Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea erwartet. Die Nato hat sich angesichts der als aggressiv wahrgenommenen Politik Chinas vorgenommen, ihre Zusammenarbeit mit ihnen zu intensivieren.

Das Außenministertreffen in Brüssel ist das erste, an dem Finnland als vollständiges neues Bündnismitglied beteiligt ist. Das nordische Land mit einer rund 1340 Kilometer langen Grenze zu Russland war der Verteidigungsallianz am Dienstag kurz vor dem Beginn des Treffens offiziell beigetreten./aha/DP/jha