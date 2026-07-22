22.07.2026 12:33:38

Außenminister von USA und Russland wollen sich treffen

MANILA/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und Marco Rubio, haben für Donnerstag ein Gespräch am Rande des Asean-Außenministertreffens in Manila angekündigt. Das Treffen werde trotz der gespannten Beziehungen zu den USA "auf jeden Fall nützlich" sein, sagte Lawrow nach Angaben staatlicher russischer Medien.

Rubio sagte vor Journalisten, er habe Lawrow bereits am Dienstag kurz gesprochen, und bestätigte das Treffen für Donnerstag. Die Außenminister hatten sich zuletzt im Juli 2025 in Malaysia gesehen - ebenfalls im Rahmen der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean.

Lawrow: Was hat Trump gemeint?

Lawrow sagte, er wolle Rubio nach der Einschätzung von US-Präsident Donald Trump fragen, dass im Ukraine-Krieg eine baldige Lösung möglich sei. So hatte sich Trump auf dem Nato-Gipfel in Ankara geäußert. Der russische Außenminister warf den USA vor, durch Waffenverkäufe und die Weitergabe von Zieldaten ukrainische Angriffe auf russisches Gebiet zu unterstützen.

"Wir würden diesen Krieg gern beendet sehen. Ich denke, es wäre gut für Russland, wenn dieser Krieg endet", sagte Rubio in Manila. Die USA seien weiter bereit, dazu eine konstruktive Rolle zu spielen. Trumps Versuche, ein Ende des mittlerweile seit fast viereinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskriegs zu erreichen, liegen derzeit auf Eis - auch weil der US-Präsident mit seinem eigenen Krieg gegen den Iran beschäftigt ist./fko/DP/nas

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Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.
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