Außenministerin Baerbock besucht Westbalkan-Länder und Moldau

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine an diesem Mittwochabend auf den Westbalkan und nach Moldau. Das teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin mit. In Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Serbien dürfte es am Donnerstag und Freitag neben der Lage in der Ukraine vor allem um die regionalen und internen Spannungen in den Westbalkan-Ländern und um deren Bemühungen um eine weitere Annäherung an die Europäische Union gehen.

In der an die Ukraine grenzenden früheren Sowjetrepublik Moldau steht nach diesen Angaben am Samstag unter anderem die Lage der Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet im Zentrum der Gespräche Baerbocks. Zudem werde es um den seit Anfang der 1990er Jahre bestehenden Konflikt mit dem Gebiet Transnistrien gehen. Die von prorussischen Separatisten geführte Region hatte sich damals in einem blutigen Bürgerkrieg von Moldau abgespalten. Die Sprecherin betonte, bislang habe Russland die Unabhängigkeit Transnistriens nie anerkannt, sondern vielmehr immer eine Lösung auf Basis der territorialen Integrität der Republik Moldau unterstützt./bk/DP/ngu