Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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15.09.2026 09:06:00
Außer der Reihe: Microsoft fixt Probleme und Lücken nach Windows-Updates
Microsoft hat ungeplante Updates für Windows außer der Reihe veröffentlicht. Sie stopfen Sicherheitslecks und beheben Probleme.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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14.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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14.09.26
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10.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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08.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: Wäre eine Microsoft-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen? (finanzen.at)
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08.09.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
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04.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
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04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
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