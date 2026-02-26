Austevoll Seafood ASA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Austevoll Seafood ASA hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,40 NOK. Im letzten Jahr hatte Austevoll Seafood ASA einen Gewinn von 4,80 NOK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,41 Milliarden NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,10 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,916 NOK sowie einen Umsatz von 8,97 Milliarden NOK prognostiziert.

Austevoll Seafood ASA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,20 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 13,60 NOK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,18 Prozent auf 39,32 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,37 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 5,57 NOK je Aktie sowie einen Umsatz von 38,79 Milliarden NOK festgelegt.

Redaktion finanzen.at