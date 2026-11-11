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11.11.2026 06:31:29
Austevoll Seafood ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Austevoll Seafood ASA lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,10 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,40 NOK je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Austevoll Seafood ASA 9,17 Milliarden NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,98 Milliarden NOK umgesetzt worden.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,933 NOK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 9,15 Milliarden NOK geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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