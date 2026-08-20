Austevoll Seafood ASA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Austevoll Seafood ASA äußerte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,60 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,300 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,64 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 10,02 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,46 NOK sowie einem Umsatz von 9,54 Milliarden NOK in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at