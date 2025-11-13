|
Austevoll Seafood ASA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Austevoll Seafood ASA äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 1,40 NOK. Im letzten Jahr hatte Austevoll Seafood ASA einen Gewinn von 1,30 NOK je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Austevoll Seafood ASA mit einem Umsatz von insgesamt 9,98 Milliarden NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,25 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 7,92 Prozent gesteigert.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,482 NOK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 9,77 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden.
