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13.08.2026 06:31:29
Austin Engineering: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Austin Engineering hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,70 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,41 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 322,8 Millionen INR, gegenüber 361,4 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,68 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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