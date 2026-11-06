Austin Gold legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Austin Gold hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Austin Gold ebenfalls 0,020 USD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at