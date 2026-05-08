Austin Gold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Austin Gold hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at