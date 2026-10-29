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29.10.2026 06:31:29
Austral Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Austral Group präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 PEN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 PEN je Aktie generiert.
Austral Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 402,8 Millionen PEN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 267,8 Millionen PEN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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