LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
|
24.02.2026 15:35:20
Australia, New Zealand back axing Andrew from line of succession
Andrew Mountbatten-Windsor is currently eighth in the royal line of succession, behind Princess Lilibet. His removal would require legislation by the British parliament and support from the Commonwealth realms.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!