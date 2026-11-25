Solomon Holdings Aktie
ISIN: IL0001020127
|
25.11.2026 11:55:22
Australia, Solomon Islands sign sweeping pact seen as countering China
Australia will become the Solomon Islands' primary security partner, while the archipelago will reject any foreign power trying to "interfere" on its "sensitive" infrastructure.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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