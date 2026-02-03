Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
|
03.02.2026 12:35:20
Australia: Teen swims for hours to save family lost at sea
The 13-year-old boy braved rough seas to reach the shore and raise the alarm; rescuers then found his mother and siblings. The family were on kayaks and paddleboards when winds picked up and dragged them out to sea.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
