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30.07.2026 11:27:20
Australia: Telegram faces legal action over failure to remove terrorist content
Australia says videos of terrorist executions and mass shootings weren't removed from Telegram after they were reported. The move comes a day after Russia charged founder Pavel Durov with facilitating terrorist activity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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