Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
|
10.02.2026 23:49:18
Australia asks for meeting with Roblox after grooming, content complaints
The company could be fined up to A$49.5 million (S$44.3 million) if it doesn’t comply with the country’s online child protection lawsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
