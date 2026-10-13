Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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13.10.2026 09:43:59
Australia central bank saw upside risks to inflation lingering after September rate hike
Markets see a 30% chance that the RBA could raise rates to 4.85% at its next meeting on Nov 3 and 4Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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