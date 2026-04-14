Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
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14.04.2026 06:18:05
Australia central bank says inflation too high as confidence readings slump
Fuel prices have surged to record highs, prompting the government to announce a cut to a tax on fuel to help ease...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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