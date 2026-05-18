Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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18.05.2026 07:19:35
Australia orders firms to sell stakes in rare earths miner
The treasurer ordered China-linked companies to divest of Northern Minerals to protect Australia's interests.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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