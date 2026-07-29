CSL Aktie
WKN: 890952 / ISIN: AU000000CSL8
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29.07.2026 03:53:47
Australia shares reclaim 9,000-point mark on Rio Tinto, CSL boost
The index surpassed 9,000 points for the first time since mid-AprilWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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11.05.26
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