3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
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28.05.2026 10:52:50
Australia Sues 3M for $1.4 Billion Over ‘Forever Chemicals’
The lawsuit, the largest ever filed by the Australian government, claims 3M hid information about the harmful effects of PFAS used at military bases.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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|3M Co.
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