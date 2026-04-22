Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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22.04.2026 04:27:21
Australia targets Roblox, Minecraft, Fortnite and Steam in child safety push
Roblox, Minecraft, Fortnite and Steam were among the gaming services asked by authorities to explain how they are protecting children from sexual predators and radicalization.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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