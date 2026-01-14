Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
14.01.2026 03:27:11
Australian, New Zealand dollars seesaw on greenback, keep climbing on yen
[SYDNEY] The Australian and New Zealand dollars steadied on Wednesday after their US peer enjoyed a broad bounce overnight, while both currencies...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
