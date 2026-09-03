Kiwi Income Property Trust Aktie
WKN: 937593 / ISIN: NZKIPE0001S5
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03.09.2026 07:32:48
Australian dollar hovers near 13-year high on kiwi as rate outlooks diverge
The kiwi bounced 0.2 per cent to US$0.5863Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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