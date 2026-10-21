LEGS Aktie
WKN: A0BLUC / ISIN: JP3980300002
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21.10.2026 10:19:27
Australian MP Helen Haines loses both legs after car attack as suspect appears in court
Doctors have amputated both of Helen Haines legs after the Australian lawmaker was hit in an apparent deliberate attack. The suspected driver involved in the attack has appeared in court.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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