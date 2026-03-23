Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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23.03.2026 02:55:13
Australian shares drop to 10-month low as traders gauge Middle East jitters
AUSTRALIAN shares fell to a more than a 10-month low, with banks and heavyweight miners leading declines, as uncertainty over the Middle...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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