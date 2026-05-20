Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
20.05.2026 09:56:17
Australian shares end below key 8,500 level as price pressures keep sentiment muted
AUSTRALIA’S equity benchmark closed below the psychologically key 8,500 support level for the first time since March-end on Wednesday, as worries over...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!