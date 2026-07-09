Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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09.07.2026 04:11:26
Australian shares extend losses on Middle East jitters, banks and miners top drag
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