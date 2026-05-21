RBA Aktie
ISIN: ZAE000104154
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21.05.2026 09:52:44
Australian shares jump as weak jobs data tempers RBA rate-hike bets
AUSTRALIAN equities closed higher on Thursday after weak employment data prompted investors to trim bets on a near-term rate hike, while optimism...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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