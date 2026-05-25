Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
25.05.2026 09:32:52
Australian shares notch two-week closing peak on Middle East peace hopes
[SYDNEY] Australian shares ended at a two-week high on Monday (May 25), led by commodity stocks as investors pinned hopes on a...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der ATX kann zum Wochenstart klar steigen. Der DAX zeigt sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.