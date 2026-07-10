RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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10.07.2026 10:11:16
Australian shares snap four-day decline as miners, banks rise
[SYDNEY] Australian shares snapped a four-day losing streak on Friday (Jul 10) after an upbeat session on Wall Street, even as a...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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