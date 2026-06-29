NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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29.06.2026 02:00:30
Australia’s AI startup Firmus and Singapore-based DayOne to build Indonesia data centre with Nvidia
The deal comes as the startup is expected to undertake an initial public offering this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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