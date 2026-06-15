ASX Aktie
WKN DE: A1JABM / ISIN: US00212E1038
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15.06.2026 09:02:43
Australia’s ASX admits to misleading on software upgrade, agrees to A$20.5 million penalty
It will also pay A$3 million towards ASIC’s costs in addition to the penaltyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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