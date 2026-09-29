Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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29.09.2026 06:59:19
Australia’s central bank lifts rates to 15-year high, signals risk of further hikes
Core inflation was running at 3.6%, above RBA’s target range of 2% to 3%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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