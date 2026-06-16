Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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16.06.2026 07:46:30
Australia’s central bank warns rate hikes might not be over after holding fire
The RBA has already raised rates by 75 basis points since FebruaryWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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