Australien erhöht Verteidigungshaushalt

SYDNEY (Dow Jones)--Australien stockt seinen Verteidigungshaushalt auf, da sich der strategische Wettbewerb zwischen den USA und China im Indopazifik verschärft. Wie die australische Regierung am Mittwoch mitteilte, sollen in den nächsten zehn Jahren zusätzlich 50 Milliarden australische Dollar (AUD), umgerechnet 30,10 Milliarden Euro, in die Verteidigung investiert werden. Die Verteidigungsausgaben sollen im Zeitraum 2033 bis 2034 auf 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen, verglichen mit 2,1 Prozent in den Jahren 2024 bis 2025.

Die Verteidigungsausgaben werden voraussichtlich von etwa 55 Milliarden AUD im Zeitraum 2024 bis 2025 auf etwa 100 Milliarden AUD 2033 bis 2034 steigen. Offiziell heißt es, das Land wolle jeden potenziellen Gegner davon abhalten, seine Macht über die nördlichen Seezufahrten Australiens auszuweiten. Das australische Militär soll gezielter auf die wichtigsten strategischen Risiken des Landes reagieren können. Zu den unmittelbaren Prioritäten gehören laut der neuen nationalen Verteidigungsstrategie die Anschaffung von U-Booten mit Nuklearantrieb im Rahmen der trilateralen AUKUS-Partnerschaft mit den USA und Großbritannien, die Verbesserung der Herstellung von Langstreckenraketen und die Stärkung wichtiger Stützpunkte im Norden des Landes.

"China verbessert seine Fähigkeiten in allen Bereichen der Kriegsführung in einem Tempo und Ausmaß, wie es die Welt seit fast einem Jahrhundert nicht mehr gesehen hat", heißt es in der neuen Verteidigungsstrategie Australiens.

April 17, 2024 01:13 ET (05:13 GMT)