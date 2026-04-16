Australien rüstet auf: Rekord-Militärausgaben geplant

CANBERRA (dpa-AFX) - Australien rüstet so stark auf wie noch nie in Friedenszeiten: Die Regierung will die Verteidigungsausgaben in den kommenden zehn Jahren um rund 53 Milliarden australische Dollar (32 Milliarden Euro) erhöhen. Es handele sich um den größten Ausbau des Militärbudgets außerhalb eines Krieges in der Geschichte des Landes, sagte Verteidigungsminister Richard Marles.

Die Ausgaben sollen damit auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen. Bisher waren 2,3 Prozent geplant. Hintergrund sind wachsende geopolitische Spannungen im Indopazifik und eine zunehmend unsichere globale Lage.

Allianz mit den USA bleibt "fundamental"

Marles stellte die neue Sicherheitsstrategie jetzt in Canberra vor. Ziel sei es, Australien militärisch schlagkräftiger zu machen - ohne jedoch die Allianz mit den USA infrage zu stellen. Diese bleibe "fundamental" für die nationale Sicherheit, erklärte er.

Unter anderem reagiert die Regierung mit der Erhöhung der Ausgaben auf den wachsenden Einfluss Chinas in der Region. Marles betonte, ein stabiles Machtgleichgewicht im Indopazifik sei ohne die militärische Präsenz der USA nicht denkbar.

Wohin fließt das Geld?

Insgesamt belaufen sich die Verteidigungsausgaben Australiens damit über die kommenden zehn Jahre auf rund 887 Milliarden australische Dollar (rund 540 Milliarden Euro). Die zusätzlichen Mittel sollen vor allem in Raketen- und Luftabwehr, neue Waffensysteme sowie den Ausbau unbemannter und autonomer Technologien fließen.

Zentral bleibe zudem das 2021 zusammen mit den USA und Großbritannien gegründete Sicherheitsbündnis Aukus. Die Allianz soll Australien beim Bau von U-Booten mit Nuklearantrieb unterstützen. Die Kosten dafür könnten sich nach aktuellen Planungen auf bis zu 130 Milliarden australische Dollar (rund 79 Milliarden Euro) über das kommende Jahrzehnt belaufen./cfn/DP/nas