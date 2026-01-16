Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|
16.01.2026 06:21:39
Australien: Social-Media-Aus für Kinder zeigt Wirkung
SYDNEY (dpa-AFX) - Seit gut einem Monat dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Australien keine eigenen Social-Media-Konten mehr haben. Jetzt gibt es erste Zahlen: Nach Angaben der Regierung wurden seit Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes am 10. Dezember bereits mehr als 4,7 Millionen Accounts von Kindern und Jugendlichen deaktiviert, gelöscht oder eingeschränkt. Australien hatte als erstes Land der Welt entsprechende Regeln eingeführt und gilt damit als Vorreiter im digitalen Kinderschutz.
Nach vorläufigen Auswertungen der Online-Sicherheitsbehörde eSafety unternehmen betroffene Plattformen demnach "ernsthafte Anstrengungen", um Minderjährigen den Zugang zu verwehren. Veränderungen passierten nicht über Nacht, erklärte Premierminister Anthony Albanese. "Doch diese ersten Ergebnisse zeigen, wie wichtig es war, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Wir wollen, dass unsere Kinder eine Kindheit haben - und dass Eltern wissen, dass wir hinter ihnen stehen."
Betroffen von dem Gesetz sind unter anderem Instagram, Tiktok, Snapchat, Facebook, YouTube, X, Reddit und Twitch. Ausgenommen sind verschiedene Messenger- und Spiele-Dienste wie Roblox, WhatsApp und Facebook Messenger.
Das Gesetz war bereits Ende 2024 verabschiedet worden. Fast alle großen Parteien hatten den Vorstoß von Regierungschef Albanese im Parlament unterstützt. Die Plattformen bekamen zwölf Monate Zeit, sich auf die neuen Altersbeschränkungen einzustellen. Bei Verstößen drohen den Unternehmen saftige Bußgelder von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar (28,5 Millionen Euro). Reddit hat gegen das Verbot Klage eingereicht./cfn/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Reddit
|
17.12.25
|Vom Code zum Börsenerfolg: Wie Alexis Ohanian mit der Reddit-Aktie reich wurde (finanzen.at)
|
12.12.25
|Reddit-Aktie in Rot: Reddit legt Einspruch gegen Social-Media-Verbot in Australien ein (dpa-AFX)
|
28.11.25
|Von der Idee zur Reddit-Aktie: Die Konzerngeschichte eines Phänomens (finanzen.at)
|
31.10.25
|Reddit-Aktie legt zu: Gewinnanstieg bei Social Media-Konzern (finanzen.at)
|
30.10.25
|Ausblick: Reddit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Schwacher Oktober für Reddit-Aktie - Analyst erwartet aber starke Quartalszahlen (finanzen.at)
|
22.10.25
|Reddit sues AI search engine Perplexity for scraping its data (Financial Times)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Reddit zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Reddit
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|284,75
|-0,77%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|534,70
|-0,06%
|199,00
|2,05%
|Snap Inc. (Snapchat)
|6,50
|-2,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.