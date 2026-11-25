Der japanische Konzern Dai Nippon Printing hat sich die Mehrheit an AUSTRIACARD gesichert und kommt dem vollständigen Rückzug des Wiener Unternehmens von der Börse einen entscheidenden Schritt näher.

Der japanische Druckkonzern Dai Nippon Printing (DNP) hat die Übernahme des Wiener Zahlkartenherstellers Austriacard weitgehend abgeschlossen. Nach der Abwicklung des öffentlichen Angebots hält DNP nun 96,55 Prozent der Stimmrechte, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der bisherige Hauptaktionär Nikolaos Lykos trennte sich im Zuge der Transaktion von allen Anteilen und hält keine Stimmrechte mehr an der Gesellschaft.

Das öffentliche Übernahmeangebot sei am 10. November rechtswirksam geworden, die finanzielle Abwicklung (Settlement) von 35.099.096 stimmberechtigten Aktien sei am Montag (23. November) erfolgt, geht aus den Börsemitteilungen hervor. DNP hatte bereits im Mai eine Vereinbarung mit Lykos über den Erwerb von 74,58 Prozent der Aktien geschlossen. Während der ursprünglichen Annahmefrist dienten weitere Anteilseigner insgesamt 21,97 Prozent der Aktien an. Lykos, der in der vorherigen Beteiligungsmeldung noch 71,52 Prozent gehalten hatte, sank durch das Settlement auf null Stimmrechte.

Squeeze-out und Delisting geplant

Für die verbliebenen Minderheitsaktionäre endet am Donnerstag (26. November) um 17.00 Uhr die dreimonatige gesetzliche Nachfrist, in der Anteile noch zum Angebotspreis von 10,00 Euro je Aktie eingereicht werden können. Im Anschluss leitet der neue Mehrheitseigentümer DNP ein Gesellschafter-Ausschlussverfahren (Squeeze-out) ein. Mit dem Ausschluss der Minderheitsaktionäre ist auch ein Delisting der Gesellschaft von der Wiener Börse (prime market) sowie von der Euronext Athen verbunden.

AUSTRIACARD mit Umsatzwachstum und Gewinnrückgang

AUSTRIACARD blickt auf eine mehr als 130-jährige Geschichte zurück, beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist unter anderem für die Produktion der österreichischen E-Card verantwortlich. Zuletzt hatte das Unternehmen nach den ersten neun Monaten 2026 bei einem Umsatzplus von 11 Prozent auf 291,7 Mio. Euro einen Rückgang des Nettogewinns um 11 Prozent auf 8,8 Mio. Euro ausgewiesen. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Management mit einem operativen Ergebnis (EBITDA) leicht unter dem Vorjahreswert.

ivn/mik

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