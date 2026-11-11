AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie
WKN DE: A3D5BK / ISIN: AT0000A325L0
|Neunmonatszahlen
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11.11.2026 20:45:00
AUSTRIACARD-Aktie: EBITDA 2026 unter dem Vorjahr erwartet
Der Wiener Kartenhersteller AUSTRIACARD, der für die Produktion der Gesundheitskarte E-Card verantwortlich ist, hat seine Geschäftszahlen nach unten revidiert. Das für das Jahr 2026 erwartete Konzern-EBITDA wird trotz des erwarteten niedrigen zweistelligen Umsatzwachstums leicht unter dem Konzern-EBITDA des Geschäftsjahrs 2025 liegen, teilte das Unternehmen Mittwochabend mit.
Der Rückgang werde bei einem "hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbetrag erwartet". Unverändert bleibe die Erwartung eines niedrigen zweistelligen Umsatzwachstums. Das Unternehmen beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse notiert.
Umsatz wächst, Ergebnis geht zurück
Wie Austriacard weiters bekannt gab, wurde in den ersten neun Monaten 2026 ein Umsatzanstieg bei einem Ergebnisrückgang verzeichnet. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um elf Prozent auf 291,7 Mio. Euro zu. Das EBITDA hingegen gab um zehn Prozent auf 30,2 Mio. Euro nach. Der Konzerngewinn reduzierte sich um elf Prozent auf 8,8 Mio. Euro, das EBIT um 19 Prozent. Die Nettoverschuldung belief sich auf 93,6 Mio. Euro (gegenüber 81,6 Mio. Euro zum Jahresende 2025), teilte das Unternehmen mit.
stf
ISIN AT0000A325L0 WEB http://www.austriacard.com
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