AUSTRIACARD-Aktie letztlich dennoch tiefer: Eröffnungshandel mit etwas höherer Tendenz

Die Aktien von AUSTRIACARD haben sich am Donnerstag im Eröffnungshandel ihres ersten Tages an der Wiener Börse mit schwacher Tendenz gezeigt.

Der Streubesitz der Gruppe beträgt nach Unternehmensangaben in etwa 20 Prozent. Die österreichische Gruppe ist mit Exporten in mehr als 50 Ländern international präsent und zählt nach eigenen Angaben zu den Anbietern von sicheren digitalen Technologie- und Zahlungslösungen in Europa und dem internationalen Raum. Eines der heimischen Vorzeigeprojekte des Unternehmens sei die Hauptvertragspartnerschaft für die Produktion der österreichischen Gesundheitskarte e-card.

Die AUSTRIACARD-Aktie verlor im Wiener Handel letztlich 2,04 Prozent auf 13,42 Euro.

ste/ger