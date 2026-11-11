Austriacard: EBITDA 2026 unter dem Vorjahr erwartet

Der Wiener Kartenhersteller Austriacard, der für die Produktion der Gesundheitskarte E-Card verantwortlich ist, hat seine Geschäftszahlen nach unten revidiert. Das für das Jahr 2026 erwartete Konzern-EBITDA wird trotz des erwarteten niedrigen zweistelligen Umsatzwachstums leicht unter dem Konzern-EBITDA des Geschäftsjahr 2025 liegen, teilte das Unternehmen Mittwochabend mit.

Der Rückgang werde bei einem "hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbetrag erwartet". Unverändert bleibe die Erwartung eines niedrigen zweistelligen Umsatzwachstums. Das Unternehmen beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse notiert.

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ISIN AT0000A325L0 WEB http://www.austriacard.com