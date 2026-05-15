AUSTRIACARD mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AUSTRIACARD hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 89,4 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 82,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at